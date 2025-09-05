Novità sull’infortunio di Scamacca, attaccante dell’Atalanta, che ha riportato una patologia infiammatoria al ginocchio sinistro da sovraccarico articolare

Gianluca Scamacca ha riportato un’infiammazione al ginocchio sinistro da sovraccarico articolare.

Questa la diagnosi per l’attaccante dell’Atalanta, che aveva lasciato il raduno dell’Italia giovedì 4 settembre.Con il calciatore che non era mai riuscito ad allenarsi con il resto del gruppo.

Il giocatore svolgerà ora le terapie del caso per stabilire i tempi di recupero, con l’obiettivo che è quello di tornare al più presto a disposizione di Ivan Juric.

Questo invece il comunicato della FIGC pubblicato dopo che Scamacca era stato costretto a tornare a Bergamo a causa del suo infortunio: “Questa mattina ha intanto lasciato il ritiro Gianluca Scamacca: l’attaccante dell’Atalanta non ha pienamente recuperato dal risentimento con cui è giunto presso il Centro Tecnico Federale, risultando quindi indisponibile per le gare con Estonia e Israele“.