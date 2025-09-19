Il difensore dell’Atalanta Giorgio Scalvini aveva riportato un infortunio nel corso della gara contro il Psg: gli aggiornamenti

Dovrà restare ai box per più di 15 giorni Giorgio Scalvini dopo l’infortunio rimediato nel corso della gara di Champions League tra la sua Atalanta e il Paris Saint-Germain.

Serata amara per i nerazzurri, che hanno perso 4-0 e che hanno dovuto sostituire per un problema all’adduttore sinistro anche Charles De Ketelaere.

Gli aggiornamenti riguardo le condizioni del belga parlano di un risentimento fasciale, mentre per il difensore italiano si tratta di una lieve lesione all’adduttore destro.

Il giocatore dovrebbe dunque saltare le gare contro Torino, Juventus e quella di Champions contro il Club Brugge. Con a rischio anche gli impegni con la Nazionale.

Atalanta, Scalvini e CDK: le novità sugli infortuni

Dopo aver abbandonato il terreno di gioco a 10 minuti dalla sua entrata in campo, sono arrivate novità sulle condizioni di Giorgio Scalvini. Si tratta di una lesione muscolo-fasciale di primo grado all’adduttore lungo della gamba destra, che lo costringerà a restare fuori dai campi probabilmente per 18-20 giorni.

L’Atalanta, Ivan Juric e i tifosi nerazzurri sono preoccupati anche per le condizioni di De Ketelaere, che aveva abbandonato anche lui il campo all’inizio del secondo tempo della sfida contro il Paris Saint-Germain. Per l’ex Club Brugge si tratta di un risentimento fasciale al muscolo ileo psoas sinistro, con le sue condizioni che verranno monitorate giorno dopo giorno per cercare di recuperarlo il prima possibile.