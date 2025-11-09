Le parole dell’allenatore dell’Atalanta Ivan Juric dopo il match contro il Sassuolo terminato 0-3 per i neroverdi

L’Atalanta cade contro il Sassuolo e si fa superare proprio dai neroverdi nella classifica di Serie A.

“Ci sono state partite belle, che però erano più aperte. Oggi il Sassuolo si è messo dietro, abbiamo avuto poca concentrazione. Non abbiamo capito come muovere la palla, se regaliamo i gol diventa difficile“ ha commentato Ivan Juric ai microfoni di DAZN nel post partita.

L’allenatore nerazzurro ha parlato della settimana in arrivo: “Il campionato non sta andando bene, non stiamo facendo buone prestazioni. Abbiamo attaccato tanto ma non abbiamo segnato. È difficile perché sono stati degli episodi“.

Atalanta, Juric: “Bisogna essere sul pezzo”

Juric ha proseguito: “Quando dico che c’è stata poca concentrazione intendo che hai il possesso, ma non sei attento ai particolari. Puoi trovare difficoltà con queste squadre chiuse, ma devi essere sul pezzo”.

Si è poi soffermato: “Oggi prendere gol da fallo laterale rende tutto più difficile. Non possiamo avere queste disattenzioni. Ederson? Ha fatto tutte le partite finora, l’ho visto stanco e ci sta. Era più macchinoso, Samardzic ha fatto il centrocampista e ha creato qualcosa in più”.

Ha poi concluso: “Oggi diventa inspiegabile, abbiamo avuto una botta di adrenalina contro il Marsiglia, mi aspettavo di proseguire con quella. Non abbiamo interpretato bene la partita e per essere più sul pezzo serve più concentrazione”.

Le parole di Juric in conferenza stampa

L’allenatore dell’Atalanta è intervenuto anche in conferenza stampa: “Non ho sentito la società. A Marsiglia siamo stati bravi, mentre oggi la nostra prestazione è stata negativa. È una situazione difficile, oggi abbiamo rivisto anche Scamacca, speriamo di riaverlo al pieno della forma”.

Sui fischi: “Penso siano giusti. Ci hanno sostenuto da inizio partita, abbiamo fatto una prestazione non adatta e la loro reazione è legittima. Responsabilità? C’è sempre da parte dell’allenatore nel bene e nel male. Mi disturba vedere giocatori che prima facevano determinate prestazioni e ora sono calati”.