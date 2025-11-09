Le formazioni ufficiali e le scelte di Juric e Grosso per il match tra Atalanta e Sassuolo, valido per l’undicesima giornata di Serie A

Prosegue l’undicesima giornata di Serie A, con la partita tra Atalanta e Sassuolo alla New Balance Arena di Bergamo.

Gli uomini di Juric cercano una vittoria che in campionato manca da 7 partite, quando i nerazzurri avevano battuto 3-0 il Torino fuori casa. Da allora, sono arrivati cinque pareggi e una sconfitta in Serie A, mentre in Champions League l’Atalanta ha sconfitto il Marsiglia nell’ultimo impegno.

Dall’altra parte, il Sassuolo viene dalla sconfitta per 2-1 contro il Genoa, e vuole trovare il secondo successo esterno di fila dopo quello con il Cagliari. Si tratta di uno scontro diretto, infatti nerazzurri e neroverdi sono entrambi a quota 13 punti in classifica.

Di seguito le formazioni ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Sassuolo

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossonou, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Lookman; Krstovic. Allenatore: Juric

A disposizione: Rossi, Sportiello, Musah, Sulemana, Scamacca, De Roon, De Keteleare, Djimsiti, Kolasinac, Scalvini, Brescianini, Bernasconi, Zalewski, Maldini

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Cande; Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Fadera. Allenatore: Grosso

A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Doig, Cheddira, Moro, Coulibaly, Odenthal, Lipani, Vranckx, Iannoni, Laurienté, Pierini

Dove vedere Atalanta-Sassuolo in tv e streaming

La partita tra Sassuolo e Atalanta è in programma per domenica 9 novembre alle ore 12:30 alla New Balance Arena di Bergamo.

Il match sarà visibile in diretta tv su DAZN, e sarà trasmessa anche in streaming sempre sull’app di DAZN.