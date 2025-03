Lazar Samardzic, Atalanta (Imago)

Direttamente dal ritiro della Serbia, Lazar Samardzic ha lanciato un messaggio rivolto a Gasperini

Gol importante per Lazar Samardzic con la Serbia, che ha permesso alla sua nazionale di ottenere un pareggio importante nella sfida di andata dei playoff di Nations League contro l’Austria.

L’ex Udinese è uno dei perni della nazionale allenata da Dragan Stojkovic, cosa che non si può dire invece a proposito dell’Atalanta.

Arrivato in estate per una cifra importante, il trequartista ha giocato sì tante partite ma solamente 10 da titolare: troppo poco per quelle che sono le sue ambizioni.

Proprio per questo, alla vigilia della sfida contro l’Austria, il classe 2002 ha voluto mandare un messaggio chiaro e un po’ provocatorio a Gian Piero Gasperini.

Le parole di Samardzic su Gasperini

Il serbo ha dichiarato: “Non credo che il messaggio del mio gol sia ancora arrivato, ma spero che quando Gasperini lo vedrà si renderà conto di essersi sbagliato. Penso di meritare più minuti. Certo, ho il compito di segnare più gol, in Atalanta e in nazionale, dopo sarà tutto più facile”.

Parole certamente forti, bisogna capire ora come la prenderà Gasp: nascerà un nuovo caso Lookman 2.0 o tutto rimarrà tranquillo?