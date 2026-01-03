L’assistente di Fabbri, Dario Cecconi, si è accasciato a terra dopo lo scoppio di un petardo nelle sue vicinanze in Atalanta-Roma

Nei minuti finali di Atalanta-Roma un petardo è esploso vicino all’assistente dell’arbitro Dario Cecconi.

Dopo lo scoppio, proprio Cecconi si è accasciato a terra, toccandosi l’orecchio destro, probabilmente quello più vicino all’esplosione del petardo.

Gli staff medici delle due squadre si sono subito mossi per soccorrere l’assistente, che si è però subito rialzato ammettendo: “Sto bene, sto bene”.

È arrivato immediatamente anche l’intervento dell’arbitro, Micheal Fabbri, che ha detto: “Ce ne andiamo negli spogliatoi, a me non frega nulla”.