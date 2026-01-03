Scamacca in fuorigioco interviene sullo stop di Hermoso: annullato il 2-0 dell’Atalanta contro la Roma dopo On Field Review

Altro episodio controverso, dopo l’1-0 di Scalvini, in Atalanta-Roma. Gianluca Scamacca ha infatti trovato il gol del raddoppio, che è stato poi successivamente annullato.

La ragione riguarda l’inizio dell’azione. Scamacca si trova infatti in posizione di fuorigioco, e immediatamente dopo un controllo sbagliato da Hermoso si impossessa del pallone. Dopo un check del VAR e una On Field Review da parte dello stesso Fabbri, il direttore di gara ha deciso di annullare la rete.

L’arbitro ha annunciato la decisione in questo modo: “A seguito di revisione, il numero 9 dell’Atalanta parte in posizione di fuorigioco e interviene con immediatezza dopo il controllo del 22 della Roma. Decisione finale: annullamento della rete”.

A De Roon, che ha chiesto spiegazioni, Fabbri ha detto: “Interviene con immediatezza, questo è il regolamento”. La regola, ribadita dal direttore di gara, è cambiata dopo l’episodio che coinvolse Eric Garcia e Mbappé nella finale di Nations League 2021. In quell’occasione l’intervento del centrale spagnolo fu considerato una giocata e non una deviazione. Per questo motivo è stato introdotto il concetto di immediatezza.