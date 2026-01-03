Atalanta-Roma, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali della gara di Serie A tra l’Atalanta di Raffaele Palladino e la Roma di Gian Piero Gasperini

È la sera del ritorno di Gian Piero Gasperini a Bergamo dopo l’addio della scorsa estate. L’attuale allenatore della Roma, infatti, giocherà per la prima volta contro quella che per 9 stagione è stata la “sua” Atalanta.

I giallorossi puntano ai tre punti per confermarsi al quarto posto e dare continuità alla vittoria contro il Genoa del turno precedente.

I nerazzurri invece, vogliono tornare ai tre punti dopo il ko la scorsa giornata in casa contro l’Inter di Cristian Chivu.

Qualche cambio nei due 11 ufficiali della gara in programma alle 20:45 tra l’Atalanta di Raffaele Palladino e la Roma di Gian Piero Gasperini.

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Roma

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Rensch; Soulé, Dybala; Ferguson. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Dove vedere la partita in tv e streaming

Atalanta e Roma scenderanno in campo sabato 3 gennaio alle ore 20.45 presso la “New Balance Arena” di Bergamo. Sarà possibile vedere la partita su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e su Dazn.

Per quanto riguarda lo streaming, si potrà seguire il match sull’app di Sky Go, sull’app di Dazn e sull’app di Now Tv.