Atalanta-Roma, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali e le scelte di Gasperini e Ranieri per Atalanta-Roma, gara valida per la 36esima giornata di Serie A

La corsa alla prossima Champions League entra sempre più nel vivo: al Gewiss Stadium si preparano a scendere in campo Atalanta e Roma.

I bergamaschi allenati da Gasperini hanno raccolto 10 punti nelle ultime 5, e si trovano momentaneamente al terzo posto in classifica con 68 punti a +4 sulla Juventus subito dietro.

Non sono da meno i ragazzi di Claudio Ranieri, sesti in classifica e con una striscia di 19 risultati utili consecutivi in campionato.

Sarà dunque una sfida molto importante per entrambe le squadre, che stanno vivendo un momento positivo.

Come arrivano le due squadre

I bergamaschi occupano, come anticipato, il terzo posto in classifica, a +4 sulla Juventus a 64 punti. Sono 10 i punti raccolti nelle ultime 5 di A: per i nerazzurri sarà importante cercare di mantenere la continuità.

Dall’altra parte, gli uomini di Ranieri vengono da tre successi di fila, che raccontano l’ottimo momento della squadra. La Roma non perde in campionato dal 15 dicembre, ossia quando in casa del Como i giallorossi persero per 2-0 con le reti di Gabrielloni e Nico Paz. Dopodiché, una striscia di 19 risultati utili consecutivi e una risalita in campionato a ridosso della zona Champions che sembrava difficile dopo la prima parte di stagione.

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Roma

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, De Roon; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman. A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Sulemana, Ruggeri, Samardzic, Comi, Riccio, Brescianini, Bernasconi, Bric, Idele, Maldini. Allenatore: Gian Piero Gasperini

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Angelino; Shomurodov, Soulé; Dovbyk. A disposizione: De Marzi, Marcaccini, Abdulhamid, Hummels, Paredes, Dybala, Nelsson, Gourna Douath, Salah Eddine, Baldanzi, Saelemaekers, Pisilli, El Shaarawy. Allenatore: Claudio Ranieri