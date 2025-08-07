L’Atalanta insiste per Rodrigo Muniz ma il Fulham non apre alla cessione

Rodrigo Muniz è l’obiettivo principale per l’attacco dell’Atalanta

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, l’Atalanta è al lavoro per portare a Bergamo un nuovo nome in attacco vista la partenza araba di Mateo Retegui.

Tra i nomi analizzati dalla dirigenza nerazzurra c’erano diversi giocatori sia dall’estero che dalla Serie A: tra questi, Mateta del Palace e Nikola Krstovic, montenegrino di proprietà del Lecce. Con entrambi ci sono stati dei contatti

L’Atalanta ha però individuato in Rodrigo Muniz, classe 2001 del Fulham e nome sondato dalla dirigenza, il profilo ideale da portare in squadra. Al momento è l’obiettivo numero uno per l’attacco. Proprio in queste ore l’amministratore delegato della squadra Luca Percassi è stato in Inghilterra per cercare di chiudere la trattativa col club inglese e cercare l’intesa finale per portare Muniz a Bergamo. Al momento, però, il Fulham non ha aperto alla cessione per il giocatore.

Come detto ci sono stati contatti con tutti e tre i giocatori presi in considerazione dalla dirigenza: motivo per cui i nerazzurri cercheranno di capire se le situazioni attuali potranno sbloccarsi.