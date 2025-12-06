L’Atalanta accorcia le distanze dal Verona con la rete trasformata dagli undici metri da Scamacca dopo il fallo di mano di Bella-Kotchap.

A dieci minuti dalla fine l’Atalanta accorcia le distanze dal Verona grazie al rigore dopo il fallo di mano di Armel Bella-Kotchap.All’81 minuto di gioco quindi Scamacca realizza la rete del 3-1.

L’arbitro prima di concedere il calcio di rigore è ricorso al OFR. Poi ha commentato: “A seguito di revisione il numero 37 del Verona commette fallo di mano punibile, il braccio è in posizione innaturale. Decisione finale: calcio di rigore“.