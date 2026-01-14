Atalanta, è il Raspadori-day | il racconto LIVE della giornata
Atalanta, oggi è il Raspadori-day: visite, idoneità e firma
Giornata decisiva in casa Atalanta per Giacomo Raspadori. Oggi l’attaccante è atteso a Milano per completare l’iter che lo porterà ufficialmente a vestire la maglia nerazzurra.
Il programma prevede alle 10.30 le visite mediche presso la Casa di Cura La Madonnina, primo step dell’operazione. Successivamente, verso orario di pranzo, Raspadori sosterrà le pratiche per l’idoneità sportiva al CONI.
Nel pomeriggio il trasferimento a Zingonia, dove è in programma la firma sul contratto che lo legherà all’Atalanta. Dopo l’ufficialità, il club bergamasco potrà accogliere uno dei rinforzi più attesi di questo mercato.