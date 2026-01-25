Atalanta, Raspadori: “La Dea è stata la prima scelta, qui c’è tanta qualità”

Prima da titolare e primo gol per Giacomo Raspadori con la maglia dell’Atalanta. Al Gewiss Stadium, i nerazzurri si sono imposti per 4-0 contro il Parma di Carlos Cuesta.

Al termine del match, l’ex Atletico Madrid si è espresso così: “Ho ricevuto molto entusiasmo all’Atalanta: mi sono subito ambientato molto bene. Difficile immaginare un grande esordio come questo“.

In questa sessione di mercato è stato a lungo seguito da Roma e Lazio, ma l’attaccante racconta di non aver mai avuto dubbi: “C’è tanta voglia di fare bene e la società mi ha dimostrato grande fiducia e ovviamente super ambiziosa. La Dea è stata la prima scelta e sono molto contento di questa scelta. Sono determinato a fare bene”.

Atalanta, Raspadori: “Era importante reagire. Ci sono le premesse per fare bene”

Dopo il brutto stop nell’ultimo impegno di Champions League contro il Bilbao, la squadra di Palladino ha risposto presente in campionato: “Era importante avere una reazione importante. Venivamo da due partite dove potevamo sicuramente fare di più e sono convinto che l’Atalanta possa ancora crescere”.

E sui suoi nuovi compagni di squadra: “Abbiamo tantissimi attaccanti di qualità. Tra compagni di reparto dove il bene della squadra viene prima di tutto è fondamentale. Con Nikola mi sono trovato bene, ma le premesse sono buone per una grande stagione nerazzurra”.