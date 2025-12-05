Atalanta, la probabile formazione contro il Verona

La probabile formazione e le possibili scelte di Raffaele Palladino per il match di campionato tra Atalanta e Verona

L’Atalanta si prepara a tornare in campo dopo il bel successo in Coppa Italia. I nerazzurri hanno passato il turno battendo 4-0 il Genoa, e ai quarti affronteranno la Juventus.

Dall’arrivo di Palladino, i bergamaschi hanno perso solo con il Napoli, poi sono arrivate tre vittorie contro Eintracht Francoforte, Fiorentina, e l’ultima proprio con il Genoa.

Contro il Verona l’allenatore nerazzurro dovrà fare a meno di Sulemana, che si è infortunato in Coppa Italia, e va verso la conferma dell’attacco con Scamacca come riferimento.

Di seguito la probabile formazione dell’Atalanta.

La probabile formazione dell’Atalanta

Davanti a Carnesecchi Palladino può confermare la linea a tre con Hien, Kossounou e Djimsiti, mentre a centrocampo Bellanova va verso il riposo. Al suo posto Zappacosta si candida a una maglia da titolare, insieme a De Roon, Ederson e Zalewski. In attacco De Ketelaere dovrebbe agire, come dicevamo, dietro alla coppia formata da Lookman e Scamacca.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. Allenatore: Palladino

Dove vedere Verona-Atalanta in tv e in streaming

Verona e Atalanta si sfidano sabato 6 dicembre allo stadio Bentegodi di Verona, alle 20:45.

La partita sarà visibile in diretta tv su DAZN e Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K. Il match sarà trasmesso anche in diretta streaming su DAZN, Sky Go e NOW.