Atalanta, la probabile formazione contro il Verona

Le possibili scelte di Gian Piero Gasperini per la gara della sua Atalanta contro l’Hellas Verona di Paolo Zanetti

L’Atalanta si avvicina alla gara di campionato contro il Verona, in programma per sabato 8 febbraio alle ore 15:00, dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro il Bologna.

I nerazzurri, infatti, hanno perso il quarto di finale in casa contro i rossoblù per il gol di Santiago Castro all’80’. In campionato, invece, nell’ultimo turno gli uomini di Gasperini hanno pareggiato contro il Torino per 1-1.

Più in generale l’Atalanta nelle ultime 10 gare tra tutte le competizioni ha vinto solamente 2 volte: in Champions League contro lo Sturm Graz e in campionato contro il Como.

In vista della vita contro i gialloblù Gasperini dovrebbe fare 3 cambi nell’11 che partirà dal primo minuti: uno in difesa, uno a centrocampo e uno in attacco.

La probabile formazione dell’Atalanta contro il Verona

Per la gara contro il Verona Gasperini schiererà il solito 3-4-3. In porta ci sarà Rui Patricio, Carnesecchi non sarà convocato per l’influenza, con davanti il trio composto da Posch, Hien e Djimsiti. Nel centrocampo a 4 a destra Bellanova, a sinistra Ruggeri e in mezzo spazio alla coppia De Roon-Ederson. In avanti a supporto di Retegui agiranno De Ketelaere e Maldini.

ATALANTA (3-4-3): Rui Patricio; Posch, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui, Maldini. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Dove vedere Verona-Atalanta in streaming e TV

La gara tra il Verona di Zanetti e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, in programma per domenica 8 febbraio alle ore 15:00, sarà visibile in TV su DAZN. Lo streaming, invece, sarà disponibile sull’app di DAZN.