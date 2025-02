Atalanta, la probabile formazione contro il Venezia

Il probabile undici di Gasperini per Atalanta-Venezia

Dopo l’eliminazione dalla Champions League, all’Atalanta rimane solo il campionato e l’obiettivo è quello di provare a scrivere la storia.

Dopo la vittoria per 5-0 sul campo dell’Empoli, la squadra di Gian Piero Gasperini ora è a soli tre punti dal primo posto e potrebbe approfittare dello scontro diretto tra Napoli e Inter.

A Bergamo ora arriva il Venezia, con cui si cerca una vittoria in casa che in campionato manca dal 22 dicembre scorso.

Di seguito le probabili scelte di formazione di Gasperini per la partita contro i lagunari.

La probabile formazione

Pochi dubbi per Gasperini, che si affiderà alla formazione tipo. In porta ci sarà Carnesecchi, con la difesa a tre che sarà composta da Posch, in vantaggio su Tolo, Djimsiti e Kolasinac. A centrocampo, rispetto a Empoli, potrebbe tornare titolare Ederson in coppia con De Roon al posto di Pasalic. Sulle fasce spazio a Zappacosta e Bellanova, mentre verrà confermato il tridente formato da De Ketelaere, Retegui e Lookman.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Posch, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman. Allenatore Gasperini

Dove vedere Atalanta-Venezia in tv e streaming

La partita tra Atalanta e Venezia, valida per la 27esima giornata di Serie A, si giocherà al Gewiss Stadium sabato 1 marzo alle 15:00.

La partita sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su DAZN, ma anche in diretta tv sul canale 214 di Sky, per gli abbonati al servizio “Zona DAZN”.