Atalanta, la probabile formazione contro l’Union St.Gilloise

Ademola Lookman, giocatore Atalanta

Le possibili scelte di formazione di Raffaele Palladino per Union St.Gilloise-Atalanta

La sconfitta della scorsa settimana contro l’Athletic Club pesa ancora, ma per l’Atalanta c’è ancora qualche piccola speranza di poter andare agli ottavi di Champions League.

I nerazzurri hanno buttato una grossa chance nel penultimo turno della League Phase, ma hanno ancora una partita a disposizione per poter terminare la prima fase tra le prime 8 della classifica – anche se servirà un aiuto dagli altri campi.

Sarà fondamentale vincere a domicilio contro l’Union St.Gilloise per potere essere sicuri di essere teste di serie in caso di playoff, ma ovviamente l’obiettivo è quello di poter raggiungere già stasera gli ottavi.

Proprio per questo Palladino non pensa ad alcune rotazioni ed è pronto a schierare i migliori uomini a propria disposizione, tra cui Lookman.

La probabile formazione dell’Atalanta

Sarà come sempre 3-4-2-1 per i bergamaschi, che schiereranno Carnesecchi in porta. Davanti a lui il terzetto formato da Scalvini, Djimsiti e il giovane Ahanor, con Zappacosta e Zalewski schierati nelle fasce. A centrocampo ci sarà Pasalic al fianco di Ederson, mentre sulla trequarti tornano la coppia titolare De Ketelaere-Lookman, che agirà a supporto di Krstovic. Non ci sarà Raspadori, che entrerà in lista UEFA solo a partire dal prossimo turno.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Krstovic

Krstovic (IMAGO)

Dove vedere Union St.Gilloise-Atalanta in tv e in streaming

La partita tra Union St.Gilloise e Atalanta, in programma questa sera alle ore 21.00 al Lotto Park di Bruxelles e valida per l’ultima giornata della League Phase di Champions League, sarà visibile in esclusiva su Sky Sport.

I canali dedicati saranno Sky Sport Arena e Sky Sport 254.