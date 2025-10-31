Atalanta, la probabile formazione contro l’Udinese

La probabile formazione della squadra di Ivan Juric in vista del match contro l’Udinese in programma sabato 1 novembre alle 15

Dopo il pareggio per 1-1 nel turno infrasettimanale contro il Milan di Massimiliano Allegri, l’Atalanta si prepara ad affrontare l’Udinese di Runjaic.

La squadra di Juric arriva da 5 pareggi consecutivi e il match contro i bianconeri potrebbe rappresentare un’occasione per tornare alla vittoria che manca dal 21 settembre.

L’Udinese nel turno infrasettimanale ha affrontato la Juventus, perdendo per 3-1 in trasferta. 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte per i bianconeri che fino ad ora in casa hanno vinto una sola volta.

L’allenatore dei nerazzurri potrebbe fare qualche cambiamento rispetto alla formazione scesa in campo contro il Milan. Di seguito ecco la probabile formazione dell’Atalanta.

La probabile formazione dell’Atalanta contro l’Udinese

Nessun cambio di modulo per Juric che dovrebbe ripartire dal 3-4-2-1. In porta confermato Carnesecchi mentre nella linea difensiva Djimsiti dovrebbe prendere il posto si Kossounou. Confermati invece Hien e Ahanor. Sulle fasce la scelta dovrebbe ricadere su Zappacolta e Zalewski con Pasalic e Ederson come coppia centrale. In attacco De Ketelaere e Scamacca dovrebbero essere a supporto di Lookman.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Zalewski; De Ketalaere, Scamacca; Lookman. Allenatore: Ivan Juric

Dove vedere Udinese-Atalanta in TV e in Streaming

La partita tra Udinese e Atalanta, in programma sabato 1 novembre alle ore 15:00 al Bluenergy Stadium di Udine, sarà visibile su Dazn.