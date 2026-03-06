Atalanta, la probabile formazione contro l’Udinese

Le possibili scelte di Raffaele Palladino per il match dell’Atalanta contro l’Udinese in programma sabato alle 18:00

L’Atalanta è chiamata a reagire dopo la trasferta di Reggio Emilia della scorsa domenica, la quale ha visti gli uomini di Palladino uscire sconfitti per 1-2 contro il Sassuolo.

Dall’altra parte l’Udinese si presenta all’appuntamento del Gewiss in fiducia dopo la grande vittoria per 3-0 contro la Fiorentina nell’ultimo impegno.

Per la sfida di sabato, Palladino dovrà ancora fare a meno di De Ketelaere, alle prese con un infortunio al ginocchio, oltre a Ederson e Scalvini.

Di seguito la probabile formazione dell’Atalanta per il match contro l’Udinese.

La probabile formazione dell’Atalanta

Solito 3-4-2-1 per Palladino che schiera Carnesecchi tra i pali. Davanti al numero 29, Kossounou, Djimsiti e Ahanor. Sulla destra Bellanova con De Roon e Pasalic in mediana, e Bernasconi sulla fascia opposta. Sulla trequarti spazio a Samardzic e Sulemana, con Krstovic come punta di riferimento.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Sulemana; Krstovic. Allenatore: Palladino

Dove vedere il match in tv e streaming

La gara tra Atalanta e Udinese, valida per la 28ª giornata di Serie A e in programma per sabato 7 marzo alle 18:00 al Gewiss Stadium, sarà visibile su DAZN. Lo streaming sarà disponibile tramite l’app di DAZN.