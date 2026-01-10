Atalanta, la probabile formazione contro il Torino

La probabile formazione e le possibili scelte di Palladino per la gara tra Atalanta e Torino, prima giornata di ritorno di Serie A

L’Atalanta cerca il terzo successo consecutivo in campionato: dopo le vittorie con Roma e Bologna, i nerazzurri affrontano il Torino in casa.

La squadra di Palladino ha recuperato diversi punti nelle ultime giornate, e ora si trova al settimo posto a quota 28, a -5 dal Como. Nel frattempo, il club bergamasco resta anche attivo sul mercato in entrata e in uscita, con Daniel Maldini che interessa a diverse squadre in Serie A.

Per la gara contro il Torino restano da valutare le condizioni di Scamacca, rimasto fuori per precauzione con il Bologna: al momento Krstovic parte in leggero vantaggio per una maglia da titolare.

Di seguito la probabile formazione dell’Atalanta.

Davanti a Carnesecchi dovrebbero agire Scalvini, Djimsiti e Ahanor, con Kolasinac ancora in dubbio. A centrocampo Zappacosta e Bernasconi favoriti per cominciare sulle fasce, con de Roon ed Ederson in mezzo. Sulla trequarti Zalewski giocherà dietro alla coppia De Ketelaere-Krstovic, con il numero 90 – come anticipato – in leggero vantaggio su Scamacca, anche se le sue condizioni verranno monitorate anche oggi.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; Zalewski, De Ketelaere; Krstovic. Allenatore: Palladino.

Dove vedere Atalanta-Torino in tv e in streaming

Atalanta e Torino si affrontano sabato 10 gennaio alla New Balance Arena di Bergamo, fischio d’inizio alle 20:45.

La partita sarà visibile in diretta tv su DAZN e su Sky, sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Il match sarà trasmesso anche in streaming sull’app di DAZN, oppure su Sky Go e NOW.