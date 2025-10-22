Atalanta, la probabile formazione contro lo Slavia Praga

Le possibili scelte di Juric per Atalanta-Slavia Praga

Dopo tre pareggi consecutivi in campionato, l’Atalanta torna a giocare in Champions per ritrovare la vittoria.

I bergamaschi partono coi favori del pronostico nel match della terza giornata contro lo Slavia Praga, in cui cercheranno di dare seguito alla vittoria di fine settembre contro il Club Brugge.

Juric arriva alla partita senza Scalvini, che ha avuto un nuovo infortunio nel finale dell’ultima partita contro la Lazio.

Di seguito, le sue scelte di formazione in vista della sfida di Champions.

La probabile formazione

Juric si affiderà al solito 3-4-2-1, col solito Carnesecchi in porta. In difesa non avrà quindi Scalvini e ci saranno Djimsiti, Hien e Ahanor. Sulla linea di centrocampo, in mezzo ci sarà la coppia formata da De Roon ed Ederson, con Zappacosta sulla corsia di destra e Zalewski su quella mancina. Davanti, De Ketelaere e Lookman agiranno alle spalle di Krstovic, unica punta di ruolo.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. Allenatore: Juric

Dove vedere Atalanta-Slavia Praga in tv e streaming

La partita della New Balance Arena, valida per la terza giornata della League Phase di Champions League, si giocherà oggi, mercoledì 22 ottobre, con calcio d’inizio alle 21:00.

La gara sarà visibile in esclusiva su Sky Sport e sarà trasmessa anche in streaming su Sky Go e Now Tv.