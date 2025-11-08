Atalanta, la probabile formazione contro il Sassuolo

Le probabile scelte di Ivan Juric verso la sfida dei nerazzurri contro il Sassuolo di Fabio Grosso, valida per l’undicesima giornata di A.

L’Atalanta torna a pensare al campionato dopo la grande vittoria all’Orange Vèlodrome di Marsiglia in UEFA Champions League contro la squadra di Roberto De Zerbi.

Serie A nella quale i nerazzurri non vincono dal 21 settembre in trasferta contro il Torino. Da quel momento in poi sono arrivati 5 pareggi e una sconfitta.

Tra infortunati e rotazioni, andiamo a scoprire quale dovrebbe essere l’11 iniziale dell’Atalanta in vista della sfida contro il Sassuolo.

Di seguito le probabili scelte di Ivan Juric.

La probabile formazione

Ivan Juric dovrebbe riproporre il solito schieramento con Krstovic favorito su Scamacca in avanti. Come sempre grande scelta sugli esterni e in mezzo al campo, infatti non è da escludere un utilizzo di De Roon e Pasalic più avanzato. Sulle fasce dovrebbero trovare posto Bellanova e Zalewski, in vantaggio su Zappacosta e Bernasconi.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Krstovic

Dove vederla in tv

La sfida tra l’Atalanta e il Sassuolo, valida per l’undicesima giornata di Serie A, è in programma domenica 9 novembre alle ore 12:30 alla New Balance Arena.

Il match sarà visibile in diretta su DAZN.