Atalanta, la probabile formazione contro il Sassuolo

Le possibili scelte di Palladino per Sassuolo-Atalanta

Forse nel miglior momento della sua stagione, l’Atalanta torna a giocare in campionato, dove è in piena lotta per un piazzamento nelle competizioni europee per il prossimo anno.

I nerazzurri in settimana sono riusciti nella rimonta ai danni del Borussia Dortmund, regalandosi gli ottavi di finale contro il Bayern Monaco. Pochi giorni prima era arrivata la vittoria in campionato rimontando il Napoli.

Il prossimo avversario è il Sassuolo a Reggio Emilia, che con 35 punti può già permettersi di giocare con serenità la seconda parte della stagione.

I neroverdi vengono da due successi consecutivi e hanno la possibilità di calare anche il tris.

La probabile formazione

Palladino va verso la conferma del solito 3-4-2-1. Davanti al solito Carnesecchi ci dovrebbe essere il terzetto difensivo composto da Scalvini, Djimsiti e Ahanor. A centrocampo tornerà Ederson insieme a Pasalic, con Bellanova e Bernasconi sulle corsie. I tre davanti saranno gli stessi che sono partiti titolari contro il Dortmund: Samardzic e Zalewski alle spalle di Scamacca.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, Pasalic, Ederson, Bernasconi; Samardzic Zalewski; Scamacca. Allenatore: Palladino

Dove vedere Sassuolo-Atalanta in tv e streaming

La partita del Mapei Stadium si giocherà domenica 1° marzo, con calcio d’inizio alle 15:00, e sarà valida per la 27^ giornata di Serie A.

Sarà possibile vedere la partita in diretta esclusiva su DAZN, visibile anche sul canale 214 di Sky Sport per gli abbonati al servizio “Zona Dazn“.