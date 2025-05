La probabile formazione di Gian Piero Gasperini per la sfida tra la sua Atalanta e la Roma

Una sfida importante, importantissima per entrambe le formazioni. Atalanta e Roma si affrontano lunedì 12 maggio 2025 a partire dalle 20.45 per un infuocato posticipo del 36° turno di Serie A.

Complice il pareggio tra Lazio e Juventus, continua l’incredibile lotta per la zona Champions. Da una parte l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che vuole vedere preservato il suo terzo posto, forte anche del sostegno dei tifosi di casa.

Dall’altra i giallorossi che vogliono concludere la stagione con una rimonta incredibile sotto la guida Claudio Ranieri e regalarsi la massima gioia europea. In caso di vittoria contro i nerazzurri bergamaschi, Svilar e compagni si porterebbero addirittura al quarto posto in solitaria.

Di seguito ecco la probabile formazione dell’Atalanta in avvicinamento al big match della 36ª di campionato.

Atalanta, la probabile formazione contro la Roma

Per la sfida fondamentale in ottica Champions contro al Roma, Gian Piero Gasperini va verso un 3-4-3 con Carnesecchi a difendere i pali. Davanti a lui, Djimsiti al centro con Kossounou e Ruggeri ad agire da braccetti.

Sulla fasce spazio a Bellanova a destra e Zappacosta a sinistra, mentre Ederson e De Roon dovrebbero partire dal 1′ a centrocampo. In avanti, infine, De Ketelaere e Lookman a fiancheggiare Mateo Retegui unica punta. Ecco quindi la formazione schierata.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Ruggeri, Djimsiti, Kossounou; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman. Allenatore: Gasperini.

Dove vedere la partita

Atalanta-Roma, gara valida per la 36ª giornata di Serie A, in programma lunedì 12 maggio alle 20.45 al Gewiss Stadium, sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento ‘Zona DAZN’ la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.