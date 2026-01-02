Atalanta, la probabile formazione contro la Roma

La probabile formazione dell’Atalanta in vista del match contro la Roma, valido per la 18esima giornata di Serie A

Dopo 9 stagioni insieme, Bergamo e l’Atalanta sono pronte a riaccogliere Gian Piero Gasperini da avversario per la prima volta.

I nerazzurri, dopo tante stagioni ai vertici del campionato italiano, sono in questo momento al decimo posto e a 5 punti di distanza dal Como sesto, che ha anche giocato una partita in meno.

Dopo la sconfitta contro l’Inter, per l’Atalanta sarebbe fondamentale ritrovare i 3 punti, in modo tale da iniziare nel migliore dei modi l’anno nuovo e da rimanere in corsa per un piazzamento europeo.

Vediamo di seguito le probabili formazioni della squadra di Palladino, alle prese con qualche dubbio soprattutto in attacco.

Atalanta, la probabile formazione in vista della Roma

Davanti a Carnesecchi, confermato in porta, dovrebbero partire titolari ancora una volta Djimsiti, Hien e Kolasinac. In attesa che rientri Bellanova, Zappacosta è il favorito a destra, con Bernasconi a sinistra e la solita coppia De Roon-Ederson in mezzo. De Ketelaere e Scamacca sono confermati, mentre i dubbi restano per quanto riguarda il sostituto di Lookman, impegnato in Coppa d’Africa. Sulemana potrebbe partire dal 1′, ma il ballottaggio con Pasalic rimane; difficile vedere invece uno tra Samardzic e Maldini.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Edereson, Bernasconi; De Ketelaere, Sulemana; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino.

Dove vedere Atalanta-Roma in diretta TV e streaming

La sfida tra Atalanta e Roma, in programma sabato 3 gennaio alle 20:45 alla New Balance Arena, sarà visibile su Sky Sport e su Dazn.

Per quanto riguarda Sky Sport, i canali dedicati saranno Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.