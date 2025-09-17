Atalanta, la probabile formazione contro il Psg

La probabile formazione di Ivan Juric per la sua Atalanta in vista dell’esordio in Champions League contro il Psg di Luis Enrique

Dopo l’esordio della Juventus, che ha pareggiato per 4-4 contro il Borussia Dortmund, toccherà all’Atalanta scendere in campo in Champions League.

Sfida subito complicata per i nerazzurri, che affronteranno i Campioni della scorsa stagione: il Paris Saint-Germain.

La squadra di Ivan Juric, che farà ancora a meno di Lookman dopo la questione nata in seguito al mancato trasferimento all’Inter, andrà alla ricerca dell’ennesimo risultato positivo in Europa.

Per farlo, l’allenatore ex Roma (tra le altre) sta studiando le giuste mosse per fermare la squadra francese: di seguito la probabile formazione per il match.

La probabile formazione dell’Atalanta contro il Psg

Non dovrebbe cambiare molto Ivan Juric in vista della gara di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Complici le assenze di Scamacca e Lookman, ma anche quelle di Kolasinac ed Ederson, non ci saranno grandi stravolgimenti. In porta Carnesecchi, con il terzetto difensivo composto da Kossonou, Hien e Djimsiti. Sugli esterni Zappacosta preferito a Bellanova e Zalewski, con in mezzo al campo De Roon e Musah, che scalpita per partire dall’inizio. In avanti dovrebbe esserci Pasalic alle spalle della coppia d’attacco formata da De Ketelaere e Krstovic, alla prima in Champions League.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossonou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Musah, Zalewski; Pašalić; De Ketelaere, Krstovic. All: Ivan Juric.

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Mbaye, Gonçalo Ramos, Barcola. All: Luis Enrique.

Dove vedere la partita in tv e streaming

La gara di Champions League tra Paris Saint-Germain e Atalanta, in programma per mercoledì 17 settembre alle 21, sarà trasmessa in diretta tv su Sky ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport.

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming con Sky Go o su Now.