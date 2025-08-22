La probabile formazione dell’Atalanta di Ivan Juric per la prima giornata di campionato

Tutto pronto per la stagione 2025/2026 di Serie A. Con il mercato che entra ora nel periodo più vivo, inizia intanto il nuovo campionato. Dopo la fine dell’era Gasperini, in casa Atalanta c’è attesa per la prima partita sotto la guida di Ivan Juric.

Tanti cambiamenti in casa nerazzurra, a partire dal caso Lookman, fino alla partenza di Mateo Retegui in direzione Arabia Saudita e non solo. Contemporaneamente, anche le entrate di Krstovic dal Lecce e Zalewski ma non solo.

Domenica 24 agosto 2025, l’Atalanta esordirà in campionato contro il Pisa di Alberto Gilardino allo stadio Gewiss di Bergamo.

Di seguito riportiamo le probabili formazioni di Ivan Juric per la sua prima partita ufficiale nella nuova stagione 2025/2026 di Serie A.

Atalanta, la probabile formazione contro il Pisa

La prima Atalanta di Ivan Juric in Serie A dovrebbe schierarsi con un 3-4-2-1. A partire da Carnesecchi, che sarà regolarmante titolare tra i pali dopo una stagione 2024/2025 di altissimo livello. Davanti a lui, poi, spazio a Kossounou, Hien e Djimsiti.

A centrocampo, invece, spazio a Ederson e De Roon, mentre sulle fasce Raoul Bellanova a destra e Davide Zappacosta sulla sinistra. Infine, alle spalle dell’unica punta Scamacca, ecco Charles De Ketalaere e il nuovo acquisto Kamaldeen Sulemana.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi;Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Sulemana; Scamacca. Allenatore: Ivan Juric.

Dove vedere Atalanta-Pisa

La partita tra Atalanta e Pisa, in programma domenica 24 agosto 2025 al Gewiss, verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l’app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.