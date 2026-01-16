Atalanta, la probabile formazione contro il Pisa

La probabile formazione e le possibili scelte di Palladino per la gara tra Pisa e Atalanta, valida per la ventunesima giornata di Serie A

Torna in campo la Serie A, con la ventunesima giornata che si apre a Pisa: i nerazzurri ospitano l’Atalanta di Palladino.

I bergamaschi vengono da una serie di risultati positivi, con tre successi nelle ultime tre gare contro Roma, Bologna e Torino. Alla vigilia, l’allenatore nerazzurro ha parlato degli obiettivi e dell’arrivo di Raspadori, ufficializzato nelle scorse ore.

L’Atalanta si è avvicinata al Como, che nel recupero di Serie A ha perso 3-1 contro il Milan: ora i nerazzurri sono a -3 dalla squadra di Fabregas.

Di seguito la probabile formazione per la gara contro il Pisa.

La probabile formazione dell’Atalanta contro il Pisa

Tra i pali confermato Carnesecchi, mentre in difesa torna Hien al posto dell’infortunato Djimsiti, e insieme a lui ancora Scalvini e Ahanor. Sulle fasce spazio ancora a Zappacosta e Bernasconi, con la coppia de Roon-Ederson in mezzo. In avanti confermati De Ketelaere e Zalewski dietro a Scamacca, che va verso il ritorno da titolare.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Palladino.

Dove vedere Pisa-Atalanta in tv e in streaming

Atalanta e Pisa si sfideranno venerdì 16 gennaio alla Cetilar Arena di Pisa. Calcio d’inizio fissato per le 20:45.

La gara sarà visibile in diretta tv su DAZN e Sky Sport, sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Il match sarà trasmesso anche in diretta streaming su DAZN, Sky Go e NOW.