La probabile formazione dell’Atalanta per il Napoli

L’Atalanta ospita il Napoli nella 26esima giornata di Serie A: la probabile formazione dei nerazzurri

Nella 26esima giornata, contro il Napoli, l’Atalanta cercherà il nono risultato utile consecutivo in campionato.

Dopo aver archiviato il 2025 con la sconfitta per 0-1 contro l’Inter, la formazione di Palladino ha ottenuto 6 vittorie e 2 pareggi in Serie A. La classifica dice settimo posto con 42 punti, a pari merito con il Como sesto.

Il prossimo impegno dei nerazzurri sarà a Bergamo contro il Napoli di Conte, con il calcio d’inizio previsto alle ore 15:00 di domenica 22 febbraio.

Avviciniamoci alla gara della New Balance Arena leggendo le possibili scelte di Raffaele Palladino.

Atalanta, la probabile formazione per il Napoli

Nel classico 3-4-2-1 di Palladino, tra i pali ci sarà Carnesecchi. Torna il terzetto difensivo visto contro la Cremonese: Scalvini a destra, Djimsiti al centro e Kolašinac a sinistra. Passando al centrocampo, inamovibili Éderson e de Roon, con Zappacosta e Bernasconi sulle corsie. Possibile ritorno da titolare per Krstović dopo Dortmund, affiancato da Zalewski e Samardžić.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolašinac; Zappacosta, Éderson, de Roon, Bernasconi; Samardžić, Zalewski; Krstović. Allenatore: Raffaele Palladino.

Atalanta-Napoli, dove vedere in TV e streaming

La partita tra Atalanta e Napoli, in programma domenica 22 febbraio alle ore 15:00, sarà visibile in diretta TV sull’app di DAZN.

Sarà possibile seguire il match anche in streaming attraverso l’app di DAZN disponibile su pc, tablet e cellulare.