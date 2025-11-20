Atalanta, la probabile formazione per la trasferta di Napoli

La probabile formazione della prima Atalanta di Raffaele Palladino

L’era di Ivan Jurić all’Atalanta è terminata con la sconfitta per 0-3 contro il Sassuolo.

Quella di Raffaele Palladino, invece, inizierà con la trasferta di Napoli di sabato 22 novembre. Il fischio d’inizio della partita del Maradona è in programma per le 20:45.

Così come i nerazzurri, anche il Napoli di Antonio Conte è reduce da una sconfitta, ovvero il 2-0 di Bologna dello scorso 9 novembre.

In attesa di vedere Napoli e Atalanta affrontarsi, leggiamo le possibili scelte di Raffaele Palladino.

Atalanta, la probabile formazione per il Napoli

In linea con quanto visto in questa prima parte di stagione, contro il Napoli l’Atalanta dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1. In porta, Carnesecchi va verso la dodicesima partita da titolare. In difesa, invece, spazio a Kossounou, Hien e Ahanor. Sulle fasce dovrebbero esserci Bellanova e Zappacosta, mentre a centrocampo Éderson e Pašalić. Dietro a Scamacca unica punta, i favoriti per una maglia da titolare sono De Ketelaere e Lookman.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Bellanova, Éderson, Pašalić, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino.

Napoli-Atalanta, dove vedere la partita in streaming e in TV

La partita tra Napoli e Atalanta si giocherà allo Stadio Diego Armando Maradona sabato 22 novembre, a partire dalle ore 20:45.

La gara sarà visibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW e DAZN.