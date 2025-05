Atalanta, la probabile formazione contro il Monza

La probabile formazione che Gian Piero Gasperini potrebbe far scendere in campo in Monza-Atalanta, gara valida per la 35ªgiornata di campionato

Dopo il pareggio nell’ultima giornata contro il Lecce, la squadra di Gian Piero Gasperini sarà chiamata a ritrovare i tre punti contro un Monza sempre più destinato alla Serie B.

I nerazzurri, in caso di vittoria, metterebbero una seria ipoteca sulla qualificazione alla prossima Champions League, considerando i due big match: Bologna-Juventus e Roma-Fiorentina.

Il Monza, d’altro canto, cercherà di onorare fino alla fine il campionato cercando di non stabilire un nuovo record negativo di punti in Serie A.

Questa la probabile formazione che l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini potrebbe far scendere in campo.

La probabile formazione dell’Atalanta contro il Monza

Gasperini è pronto a confermare il suo 3-4-3. Non dovrebbero esserci dubbi per quanto riguarda il portiere che dovrebbe essere ancora Carnesecchi. La linea di difesa dovrebbe essere formata da Kossonou, Hien e Djimsiti con Posch che potrebbe recuperare ma solo per la panchina. Sulle fasce Bellanova e Zappacosta nettamente favoriti per partire titolari con De Roon ed Ederson in mezzo al campo. In attacco dovrebbero essere confermati Retegui e Lookman mentre è ballottaggio aperto tra De Ketelaere e Pasalic per l’altra maglia da titolare, con il primo in leggero vantaggio.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossonou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Lookman, De Ketelaere; Retegui. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Dove guardare la gara in tv e streaming

La partita tra Monza e Atalanta, che si giocherà domenica 4 maggio alle 15:00 all’ U-Power Stadium di Monza, sarà trasmessa in diretta tv su Dazn e Dazn 1.

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming anche dall’app di Dazn.