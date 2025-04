Atalanta, la probabile formazione contro il Milan

Le probabili scelte di Gian Piero Gasperini per il match di San Siro contro il Milan, valido per la 33esima giornata di Serie A.

L’Atalanta torna in campo per la sfida contro il Milan.

I ragazzi di Gasperini vogliono consolidare il terzo posto e tenersi stretto un posto nella prossima Champions League, dopo le eliminazioni in Coppa Italia e Champions League.

Di fronte, però, ci sono i rossoneri che sono obbligati a vincere la partita per continuare a sperare di qualificarsi alla prossima UCL.

Di seguito le probabili scelte di formazione di Gian Piero Gasperini.

Atalanta, la probabile formazione per il Milan

Gasperini dovrebbe proporre un 3-4-1-2 con Toloi o Kossonou, rientrante dopo l’infortunio, al posto di Kolasinac che ha finito in anticipo la stagione per la rottura del crociato. Sulle fasce Bellanova e Zappacosta, in avanti Lookman e Retegui con Pasalic in supporto.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Lookman, Retegui. All. Gasperini

Dove vederla in tv

La sfida tra Milan e Atalanta, valida per la 33esima giornata di Serie A, è in programma allo stadio Giuseppe Meazza di Milano domenica 20 aprile alle ore 20:45.

Il match sarà visibile in diretta su DAZN.