La probabile formazione dell’Atalanta di Ivan Juric per la partita contro il Milan, valida per la 9a giornata di Serie A

Ancora imbattuta in Serie A, l’Atalanta è alla ricerca di una vittoria, che manca da 4 giornate.

Il pareggio contro la Cremonese ha evidenziato ancora una volta i problemi offensivi dei nerazzurri, che non segnano più di un gol da fine settembre.

La squadra di Juric proverà a sbloccarsi contro il Milan, reduce dal pareggio casalingo contro il Pisa.

Di seguito le possibili scelte dell’allenatore nerazzurro per il match alla New Balance Arena.

Atalanta, la probabile formazione contro il Milan

Juric va nuovamente verso un 3-4-1-2, affidandosi ovviamente a Carnesecchi per la porta, poi Kossounou, Hien e Djimsiti per la difesa. Sulle fasce, poi, spazio a Bellanova da una parte e Zappacosta dall’altra.

Interni di centrocampo, invece, ecco De Roon ed Ederson. Sulla trequarti, infine, spazio a Pasalic alle spalle della coppia d’attacco De Ketelaere-Lookman.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta, Pasalic, De Ketelaere, Lookman. Allenatore: Ivan Juric

Dove vedere Atalanta-Milan in TV e streaming

La gara tra Atalanta e Milan, valida per la nona giornata di Serie A e in programma martedì 28 ottobre alle ore 20.45, sarà visibile in esclusiva su DAZN.