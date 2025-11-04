Atalanta, la probabile formazione contro il Marsiglia

Le possibili scelte di Ivan Juric per la gara della 4ª giornata di Champions League dell’Atalanta contro il Marsiglia

L’Atalanta vuole ripartire dalla gara di Champions League contro il Marsiglia dopo la sconfitta nell’ultimo turno di campionato contro l’Udinese.

I nerazzurri, infatti, sabato scorso sono usciti sconfitti contro i bianconeri per 1-0 con il gol di Zaniolo. In Europa, invece, nell’ultima è arrivato un pari contro lo Slavia Praga.

Più in generale i punti raccolti dagli uomini di Juric nei primi 3 turni sono 4. Oltre al pareggio contro lo Slavia Praga è arrivata una vittoria contro il Club Brugge e una sconfitta contro il PSG.

L’Atalanta di Ivan Juric per la gara di Champions League contro il Marsiglia dovrà fare a meno di Brescianini, out per un risentimento muscolare.

La probabile formazione dell’Atalanta contro il Marsiglia

Juric per la gara contro il Marsiglia schiererà la sua Atalanta con il 3-4-1-2. In porta ci sarà Carnesecchi con davanti il terzetto formato da Kossounou, Hien e Djimsiti. Sulle fasce spazio a destra a Bellanova e a sinistra a Zappacosta con il mezzo al campo il duo De Roon-Ederson. In attacco Pasalic agirà da trequartista dietro a Lookman e De Ketelaere.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Pasalic, De Ketelaere, Lookman. Allenatore: Ivan Juric.

Dove vedere Marsiglia-Atalanta in streaming e TV

La gara tra Marsiglia e Atalanta, valida per la 4ª giornata di Champions League e in programma mercoledì 5 novembre alle 21:00, sarà visibile su SkySport. Lo streaming, invece, sarà disponibile su SkyGo.