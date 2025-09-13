Atalanta, la probabile formazione per la sfida contro il Lecce

Nikola Krstovic, Atalanta (Imago)

Le possibili scelte di Ivan Juric per la sfida tra Atalanta e Lecce

Tanto lavoro da fare per l’Atalanta, che deve iniziare a vincere per evitare di rimanere troppo indietro rispetto alle dirette concorrenti per l’Europa.

I bergamaschi, che hanno attraversato un’estate di rivoluzione tra gli addii di Gasperini e Retegui e la difficile situazione Lookman, sono ancora alla ricerca del primo successo in questo campionato.

Fino a questo momento due 1-1 deludenti contro Pisa e Parma, che hanno fatto concludere ai nerazzurri il mese di agosto a metà classifica.

Contro il Lecce, l’obiettivo è quindi certamente quello di vincere e convincere per presentarsi con positività al Parco dei Principi, per la sfida di Champions League contro il PSG in programma il prossimo mercoledì.

La probabile formazione dell’Atalanta

Pochi cambi per Ivan Juric rispetto alle prime due uscite: nel 3-4-2-1 classico c’è il solito Carnesecchi in porta, mentre la difesa sarà formata da Scalvini, Hien e Djimsiti. Sulle fasce pronti Bellanova e Zalewski, con De Roon e Pasalic in mediana – in attesa del rientro di Ederson. Sulla trequarti confermati De Ketelaere e Maldini, mentre in attacco Krstovic prende il posto dell’infortunato Scamacca.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Krstovic. All. Juric

Juric, allenatore dell’Atalanta (Imago)

Dove vedere Atalanta-Lecce in tv e in streaming

La partita tra Atalanta e Lecce, in programma domenica 14 settembre alle ore 15 a Bergamo, sarà visibile su Dazn.