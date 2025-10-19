Atalanta, la probabile formazione contro la Lazio: Lookman verso la titolarità

Le possibili scelte di Ivan Juric per la gara della sua Atalanta contro la Lazio di Maurizio Sarri in programma alle 18:00

L’Atalanta post sosta ricomincia dalla gara casalinga contro la Lazio di Maurizio Sarri. I nerazzurri, infatti, affronteranno i biancocelesti oggi, 19 ottobre, alle 18:00.

Gli uomini di Juric prima degli impegni delle nazionali avevano collezionato in Serie A due pareggi consecutivi contro Juventus e Como. Nel mezzo delle due gare, però, era arrivata la vittoria in Champions League contro il Club Brugge.

La dea con i tre punti potrebbe portarsi al 2 punti da Inter, Roma e Napoli, aspettando il risultato del Milan contro la Fiorentina.

Nell’11 titolare della sua Atalanta Juric è pronto a fare qualche cambio rispetto all’ultima gara pre sosta contro il Como di Fabregas.

La probabile formazione dell’Atalanta contro la Lazio

Per la gara contro la Lazio Juric dovrebbe schierare la sua Atalanta con il 3-4-2-1. In porta ci sarà Carnsesecchi con davanti il terzetto formato da Djimsiti, Hien e Ahanor. Nel centrocampo a 4, invece, a destra Zappacosta, a sinistra Bernasconi con al centro il duo De Roon-Ederson. In avanti invece Pasalic agirà da trequartista dietro a De Ketelaere e Lookman.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnsesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. Allenatore: Ivan Juric.

Dove vedere Atalanta-Lazio in streaming e TV

La gara tra Atalanta e Lazio, in programma domenica 19 ottobre alle 18:00 e valida per la 7ª giornata, sarà visibile in TV su DAZN. Lo streaming, invece, sarà disponibile sull’app di DAZN.