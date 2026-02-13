Atalanta, la probabile formazione contro la Lazio

Nikola Krstović (IMAGO)

La probabile formazione dell’Atalanta di Raffaele Palladino contro la Lazio di Maurizio Sarri, gara della 25ª giornata di Serie A

Dopo la vittoria contro la Cremonese l’Atalanta di Palladino vuole trovare un altro risultato positivo in Serie A.

Tre vittorie e due pareggi nelle ultime 5 gare in campionato e 7ª posizione a soli 2 punti dal Como di Fabregas.

Per proseguire la propria striscia di risultati utili consecutivi la squadra di Palladino dovrà affrontare la Lazio di Maurizio Sarri, reduce dalla vittoria in Coppa Italia contro il Bologna.

Di seguito ecco la probabile formazione dell’Atalanta.

La probabile formazione dell’Atalanta contro la Lazio

Per la sfida contro la Lazio Palladino dovrebbe scendere in campo con il 3-4-2-1. In porta sempre confermato Carnesecchi mentre la difesa a tre dovrebbe essere composta da Scalvini a destra, Djimsiti centrale e Ahanor sulla sinistra. A centrocampo presenti De Roon e Ederson mentre sulle fasce dovrebbero esserci Zappacosta e Bernasconi. Sulla trequarti le scelte dovrebbero ricadere Samardzic e Raspadori a sostegno dell’unica punta Krstović.

Giacomo Raspadori (IMAGO)

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Raspadori; Krstović. Allenatore: Raffaele Palladino

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita tra Lazio e Atalanta, in programma sabato 14 febbraio alle ore 18, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma.

La partita potrà essere seguita in TV su DAZN e in streaming sull’app di DAZN.