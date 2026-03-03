Atalanta, la probabile formazione contro la Lazio in Coppa Italia

La probabile formazione di Raffaele Palladino per la semifinale di Coppa Italia contro la Lazio

Unica italiana ancora in corsa in Champions League, l’Atalanta di Raffaele Palladino vuole continuare il proprio percorso anche in Coppa Italia.

L’avversaria è la Lazio di Maurizio Sarri. L’andata delle semifinali è in programma mercoledì 4 marzo 2026 a partire dalle 21:00 allo stadio Olimpico. Il ritorno invece, non sarà prima della seconda metà di aprile.

Sono stati ricchi di alti e bassi gli ultimi impegni dei nerazzurri bergamaschi. Dopo la vittoria contro il Napoli e l’incredibile rimonta contro il BVB, infatti, è arrivata la sconfitta contro il Sassuolo in campionato.

Tempo dunque di ritrovare subito la giusta strada con l’obiettivo di provare a sollevare la Coppa Italia. Ecco dunque la probabile formazione per la sfida contro i biancocelesti.

Atalanta, la probabile formazione contro la Lazio

Raffaele Palladino dovrebbe disporre in campo un 3-4-2-1. In porta ovviamente Carnesecchi, e davanti a lui Djimsiti in mezzo alla difesa, affiancato da Scalvini e Ahanor. Sulle fasce, poi, spazio a Zappacosta e Bernasconi.

A centrocampo, invece, ci sarà la coppia De Roon-Pasalic, mentre sulla trequarti, a supportare Nikola Krstovic unica punta, toccherà a Samardzic e Zalewski.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djmisiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino

Dove vedere Lazio-Atalanta di Coppa Italia in tv e streaming

Lazio-Atalanta si gioca nella serata di mercoledì 4 marzo allo stadio Olimpico di Roma. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 21:00. Lazio-Atalanta si può vedere gratis in tv sul canale del digitale terrestre numero 6, ovvero Italia 1. Disponibile anche su Sky attraverso il canale 106, la partita di Coppa Italia si può vedere live in streaming, sempre in chiaro, sul sito ufficiale di Sport Mediaset, su quello di Mediaset Infinity o sull’app.