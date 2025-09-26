Questo sito contribuisce all'audience di

Atalanta, la probabile formazione per la Juventus

Redazione 26 Settembre 2025
Nikola Krstovic (IMAGO)
La probabile formazione dell’Atalanta per il match contro la Juventus: le possibili scelte di Juric 

L’Atalanta viaggerà verso Torino per la quinta giornata di Serie A: in programma alle ore 18.00 di domani, 27 settembre, è fissato il match contro la Juventus.

I nerazzurri nelle prime quattro di campionato hanno raccolto 8 punti, frutto di due pareggi (contro Pisa e Parma) e due vittorie (contro Lecce e Torino).

Imperativo per Krstovic e compagni cercare di portare a casa i 3 punti e arrivare al meglio all’imminente sfida di Champions League contro il Club Brugge, in programma martedì 30 settembre alle 18:45.

Di seguito, le possibili scelte di Juric in vista della Juventus.

Atalanta, le possibili scelte di Juric per la Juventus

Ivan Juric dovrebbe schierare i suoi con un 3-4-2-1. Tra i pali Carnesecchi, difeso da Kossounou, Djimsiti e l’ex Genoa Ahanor. Bellanova e Zappacosta nel ruolo di esterni di centrocampo, in supporto di De Roon e Pasalic per le vie centrali.

De Ketelaere, recuperato per la sfida contro i bianconeri, partirà dal 1′ al fianco di Kamaldeen Sulemana e alle spalle di Krstovic: unico riferimento offensivo della Dea.

Juric (IMAGO)
Atalanta, la probabile formazione contro la Juventus

ATALANTA (probabile formazione, 3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, K. Sulemana; Krstovic. All.: Ivan Juric.

 

 

 