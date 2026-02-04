Atalanta, la probabile formazione contro la Juventus in Coppa Italia

Le possibili scelte di Raffaele Palladino su gli 11 titolari che scenderanno in campo nella sfida di Coppa Italia contro la Juventus

Atalanta e Juventus scenderanno in campo giovedì 5 febbraio per i quarti di finale di Coppa Italia. La vincente se la vedrà contro chi uscirà trionfante da Lazio-Bologna.

Palladino dopo l’ottavo di finale vinto contro il Genoa per 4-0, aveva dichiarato: “Il nostro obiettivo è vincere la Coppa Italia”.

Sulla sua strada si presenta però una delle squadre italiane più in forma attualmente. I bianconeri arrivano da 9 vittorie nelle ultime 12 partite tra tutte le competizioni e una sola sconfitta.

Di seguito le probabili scelte dell’allenatore nerazzurro su gli 11 titolari che scenderanno in campo par Atalanta-Juventus.

La probabile formazione dell’Atalanta

Palladino si affiderà al suo collaudato 3-4-2-1. Carnesecchi è l’uomo del momento per la dea e giocherà nuovamente titolare, davanti a lui la difesa a tre sarà composta con ogni probabilità da Scalvini, Djimsiti e Kolasinac. Sulle fasce dovrebbero giocare Bellanova, al rientro da titolare dopo l’infortunio, e Zalewski con De Roon ed Ederson in mediana. In attacco il tridente sarà formato da De Ketelaere, Raspadori e Gianluca Scamacca, favorito su Krstovic.

Atalanta (probabile formazione): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zalewski; Raspadori, De Ketelaere, Scamacca.

Dove vedere la partita in tv e streaming

Atalanta e Juventus scenderanno in campo giovedì 5 febbraio presso la “New Balance Arena” di Bergamo.

Sarà possibile vedere la partita in chiaro su Italia 1. Per quanto riguarda lo streaming, il match si potrà seguire sull’app di Mediaset Infinity.