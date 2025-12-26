Le probabili scelte di Raffaele Palladino verso la sfida di domenica sera contro l’Inter di Cristian Chivu

Anche durante le vacanze natalizie la Serie A non si ferma mai.

Terminata la Supercoppa, il focus torna sul campionato. Atalanta-Inter sarà il big match della 17esima giornata.

Mentre la squadra di Chivu vuole tornare al successo per mantenere la vetta della classifica, la Dea potrebbe agganciare la zona Europa.

Di seguito le probabili scelte di Raffaele Palladino.

Atalanta, la probabile formazione contro l’Inter

Per il big match contro l’Inter, Palladino si affiderà a Carnesecchi. Difesa a tre composta da Hien, Kolasinac e Djimsiti (che potrebbe rientrare dopo l’infortunio rimediato contro il Cagliari). A centrocampo ci saranno De Roon ed Ederson; sugli esterni spazio a Zappacosta e Zalewski. De Ketelare e Pasalic completeranno la trequarti dietro l’unica punta Scamacca.

ATALANTA (3-4-2-1, probabile formazione): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Pasalic; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino.

Dove vedere Atalanta-Inter in diretta tv e streaming

La gara tra Atalanta e Inter, match in programma domenica 28 dicembre alle ore 20.45, sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN.