Atalanta, la probabile formazione contro l’Inter

Le possibili scelte di Gasperini per lo scontro diretto contro l’Inter

Vietato smettere di sognare. Nessuno in casa Atalanta avrebbe pensato di ritrovarsi a 10 giornate dalla fine del campionato a soli 3 punti dalla vetta, eppure di questo parla la classifica.

Grazie alla vittoria contro la Juventus i nerazzurri sono rimasti aggrappati a Inter e Napoli, e adesso vogliono puntare sempre più in alto.

Domenica si gioca quella che è forse la partita più importante degli ultimi anni per i bergamaschi, lo scontro diretto contro la squadra di Inzaghi che, in caso di vittoria, permetterebbe a Lookman e compagni di ridurre il gap in testa alla classifica.

Ecco dunque le possibili scelte di Gasperini per la sfida contro l’Inter.

La probabile formazione dell’Atalanta

Dentro tutti i titolarissimi in casa Atalanta, anche perché la squadra ha avuto un’intera settimana di tempo per riposare. Nel solito 3-4-2-1 ci sarà Carnesecchi tra i pali, con la stessa difesa vista allo Stadium, formata da Djimsiti, Hien e Kolasinac. Sugli esterni pronti Bellanova e Zappacosta, mentre in mediana ci saranno i soliti de Roon ed Ederson. L’unico cambio rispetto alla sfida di Torino lo si avrà in attacco, dove De Ketelaere prenderà il posto dell’infortunato Cuadrado per affiancare Retegui e Lookman.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini

Ademola Lookman, attaccante Atalanta (Imago)

Dove vedere Atalanta-Inter in tv e in streaming

La partita tra Atalanta e Inter, in programma domenica 16 marzo alle 20.45 al Gewiss Stadium, sarà visibile in esclusiva su DAZN.

Per poter assistere alla sfida è necessario sottoscrivere un abbonamento e scaricare l’applicazione su smart tv, pc, tablet, smartphone e console da gaming.