Atalanta, la probabile formazione contro il Genoa

L’Atalanta punta ai quarti di finale di Coppa Italia: tanti cambi per Palladino in vista della sfida contro il Genoa

L’Atalanta vuole dare continuità alla vittoria contro la Fiorentina dell’ultimo turno, la seconda consecutiva dopo quella contro il Francoforte in Champions.

Alla New Balance Arena arriva il Genoa nel match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I nerazzurri, in caso di successo, raggiungerebbero la Juventus.

Dovrebbero essere ben sei i cambi rispetto alla vittoria dell’ultimo turno di Serie A. La Coppa Italia rappresenta un obiettivo importante per i nerazzurri, come testimoniano le parole di Palladino alla vigilia: “Vogliamo arrivare fino in fondo”.

Di seguito la probabile formazione dell’Atalanta in vista della sfida contro il Genoa.

La probabile formazione dell’Atalanta contro il Genoa

Tra i pali dovrebbe esserci la Marco Sportiello, alla sua prima da titolare dopo essere tornato a Bergamo nell’ultima estate. In difesa torna titolare Kolasinac, mentre a centrocampo riposa De Roon: spazio a Pasalic. A sinistra torna Zalewski, davanti chance per Krstovic.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zalewski; Samardzic; Krstovic, Lookman. All. Palladino

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La gara tra Atalanta e Genoa, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia e in programma alle ore 15, sarà visibile in diretta esclusiva su Italia 1, canale numero 6 del digitale terrestre.

Il match sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.