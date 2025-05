Atalanta, la probabile formazione contro il Genoa

La probabile formazione dell’Atalanta in vista della 37ª giornata di Serie A, che la vedrà in campo contro il Genoa di Vieira

Torna in campo la Serie A dopo la finale di Coppa Italia che ha visto il Bologna trionfare contro il Milan.

Le prime squadre a scendere in campo saranno Genoa e Atalanta, che si sfideranno sabato 17 maggio alle 20:45 dallo stadio Ferraris.

I nerazzurri si sono già assicurati il terzo posto in classifica e la conseguente qualificazione in Champions League. Dall’altro lato, il Genoa vuole accrescere sempre di più il bottino guadagnato in questa stagine.

Di seguito la probabile formazione che potrebbe scendere in campo per l’Atalanta.

La probabile formazione dell’Atalanta contro il Genoa

Gasperini potrebbe apportare diversi cambi nella sua formazione. In porta ancora Carnesecchi, con la difesa che potrebbe essere composta da Kossounou, Hien e de Roon adattato. Sulle fasce Bellanova e Ruggeri, con Pasalic e Sulemana in mezzo al campo. Sulla trequarti potrebbero trovare spazio Brescianini e Samardzic, mentre l’unica punta dovrebbe essere ancora Retegui.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, de Roon; Bellanova, Sulemana, Pasalic, Ruggeri; Brescianini, Samardzic; Retegui. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Dove guardare il match in diretta tv e streaming

La gara tra Genoa e Atalanta, valida per la penultima giornata di Serie A, andrà in scena sabato 17 maggio alle 20:45 allo stadio Ferraris. Match che sarà trasmesso in diretta tv su Dazn o su Sky per gli abbonati a “Zona Dazn”.

Inoltre, sarà possibile seguire la partita in streaming sull’app di Dazn.