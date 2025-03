Atalanta, la probabile formazione contro la Fiorentina

La probabile formazione alla quale dovrebbe affidarsi Gian Piero Gasperini per la sfida tra Fiorentina e Atalanta

Il campionato di Serie A riprende al termine della pausa nazionali. Mancano nove turni alla conclusione del torneo 2024/2025.

Attuale terza in classifica a 58 punti, dopo aver perso 0-2 in casa contro l’Inter, i bergamaschi sono chiamati a un’altra sfida d’alta classifica.

Il calendario della 30ª giornata mette Marten de Roon e compagni di fronte all’insidiosa trasferta di Firenze contro la squadra allenata da Raffaele Palladino.

In vista di Fiorentina-Atalanta, la probabile formazione nerazzurra dimostra come ancora Gasperini mantenga qualche dubbio sulle scelte.

La probabile formazione dell’Atalanta contro la Fiorentina

Resta lunga la lista degli indisponibili per Gasperini, tra l’altro squalificato così come Éderson. Non dovrebbe farcela Retegui, destinato al forfait. Il 3-4-3 provato a Zingonia, prevede Carnesecchi alle spalle del terzetto Djimsiti, Hien, Kolasinac. Di Bellanova e Zappacosta le corsie laterali, mentre insegue Ruggeri. de Roon–Pasalic comporranno la linea mediana, mentre in attacco la certezza è Lookman. Con lui nel tridente offensivo dovrebbero giocare de Ketelaere e Maldini, ma Brescianini e Samardzic sperano in una chance.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zappacosta; de Ketelaere, Maldini, Lookman. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Isak Hien, Atalanta (Imago)

Dove vedere Fiorentina-Atalanta

La partita tra la Fiorentina di Raffaele Palladino e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini andrà in scena allo stadio Artemio Franchi di Firenze domenica 30 marzo alle ore 15:00.

Il match sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN sia da TV sia da dispositivi mobili.