Atalanta, la probabile formazione contro la Fiorentina

Le probabili scelte di Raffaele Palladino in vista del match dell’Atalanta contro la Fiorentina di Paolo Vanoli.

L’Atalanta torna in campo in Serie A per ritrovare la vittoria che manca dal 21 settembre contro il Torino. Più di due mesi nei quali a Bergamo sono accaduto tante cose, una di queste il cambio panchina.

Con Palladino la prima uscita a Napoli ha lasciato diversi punti interrogativi ma anche un secondo tempo di livello. I segnali positivi si sono ripetuti in settimana in UEFA Champions League, dove l’Atalanta ha vinto per 3-0 contro l’Eintracht Francoforte.

L’obiettivo, adesso, è quello di tornare al successo contro la Fiorentina, in una sfida speciale per Palladino contro la sua ex squadra.

Di seguito le probabili scelte di Raffaele Palladino.

La probabile formazione dell’Atalanta

Palladino ritrova Kolasinac in difesa e già questa per l’allenatore ex Fiorentina è un’ottima notizia. Zalewski è favorito sulla sinistra per un posto da titolare con Pasalic in mediana. Davanti Scamacca-Lookman.

ATALANTA (3-4-1-2, probabile formazione): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere; Lookman, Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino

Dove vederla in tv

Il match tra Atalanta e Fiorentina, valido per la tredicesima giornata di Serie A, è in programma alle ore 18 di domenica 30 novembre 2025 alla New Balance Arena di Bergamo.

La gara sarà visibile diretta su Sky Sport e in streaming su DAZN, Sky Go e NOW TV.