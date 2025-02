Atalanta, la probabile formazione per l’Empoli

Le possibili scelte di Gian Piero Gasperini per la gara di campionato dell’Atalanta contro l’Empoli di D’Aversa

Dopo l’eliminazione in Champions League per mano del Club Brugge l’Atalanta torna in campo. I nerazzurri puntano subito a rifarsi dopo la delusione europea.

In campionato nell’ultimo turno gli uomini di Gasperini hanno pareggiato 0-0 in casa contro il Cagliari. Più in generale nelle ultime quattro sono arrivate 2 vittorie, contro Como e Verona, e 2 pareggi, contro Torino e Cagliari.

Il club toscano, invece, arriva alla gara dopo tre sconfitte consecutive contro Juventus, Milan e Udinese. Più in generale nelle ultime cinque l’Empoli ha fatto un solo punto contro il Bologna.

Tre punti importanti per la lotta scudetto e per la lotta salvezza quelli in palio tra l’Empoli di Roberto D’Aversa e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

La probabile formazione dell’Atalanta contro l’Empoli

Gasperini per la gara di campionato con l’Empoli dovrebbe schierare il solito 3-4-3. In porta ci sarà Carnesecchi con davanti il trio composto da Posch, Djimsiti e Kolasinac. A centrocampo sulle fasce a destra Bellanova, a sinistra Ruggeri con in mezzo la coppia De Roon-Ederson. Dietro al centravanti, che sarà Retegui, agiranno Lookman e De Ketelaere.

ATALANTA. (3-4-3): Carnesecchi;Posch, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui, Allenatore: Gian Piero Gasperini

Empoli-Atalanta, dove vederla in streaming e TV

La gara tra Empoli e Atalanta, in programma per domenica 23 febbraio alle 18:00, sarà visibile in TV su Sky e DAZN. Lo streaming, invece, sarà disponibile tramite l’app di SkyGo e di DAZN.