Atalanta, la probabile formazione contro l’Eintracht Francoforte
La probabile formazione dell’Atalanta contro l’Eintracht Francoforte, valida per la quinta giornata di Champions League.
L’Atalanta torna in Champions League, per la prima in Europa di Raffaele Palladino. I nerazzurri sfidano l’Eintracht Francoforte al Deutsche Bank Park.
Dopo la sconfitta in casa del Napoli, la Dea cerca riscatto fuori dall’Italia: nell’ultima di Ivan Juric in Champions League, l’Atalanta ha trovato i 3 punti contro il Marsiglia.
Il gol di Lazar Samardzic ha fatto inserire i nerazzurri in zona playoff, al diciassettesimo posto. L’Eintracht non ha iniziato bene questa competizione, con soli 4 punti conquistati finora.
Di seguito la probabile formazione di Raffaele Palladino per la partita.
Per la sua prima partita in Champions League, Raffaele Palladino va verso il suo solito 3-4-2-1. In porta Carnesecchi, con la difesa a 3 che dovrebbe essere composta da Kossounou, Hien e Djimsiti.
Sulle corsie verso la conferma Bellanova e Zappacosta, con in mezzo al campo capitan Marten De Roon ed Ederson. Sulla trequarti spazio a De Ketelaere e Lookman, con Scamacca in vantaggio per il ruolo di prima punta.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Lookman, De Ketelaere; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino.