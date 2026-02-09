La probabile formazione e le possibili scelte di Palladino per il match di Serie A tra Atalanta e Cremonese

La ventiquattresima giornata di Serie A si avvicina al termine, in attesa di Milan-Como, che si giocherà il prossimo 18 febbraio.

L’Atalanta di Palladino, nel frattempo, si prepara a ospitare la Cremonese: i nerazzurri vengono dal successo in Coppa Italia contro la Juventus, valso il passaggio in semifinale. In campionato, invece, i bergamaschi sono reduci dal pareggio con il Como, e non perdono dall’1-0 con l’Inter dello scorso 28 dicembre.

Per la gara contro i grigiorossi, Palladino non avrà a disposizione de Roon e Ahanor, entrambi squalificati: in difesa Kolasinac va verso il rientro.

Di seguito le possibili scelte per la partita contro la Cremonese.

La probabile formazione dell’Atalanta contro la Cremonese

Davanti a Carnesecchi la linea a tre sarà composta da Scalvini, Djimsiti, e – come anticipato – Kolasinac va verso il ritorno dal 1′. A centrocampo Bellanova e Zalewski sulle fasce, mentre in mezzo Palladino potrebbe puntare sulla coppia Ederson-Pasalic. In avanti, invece, confermato il tridente con De Ketelaere e Raspadori dietro a Scamacca.

ATALANTA (3-4-2-1, probabile formazione): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. Allenatore: Palladino.

Dove vedere Atalanta-Cremonese in tv e in streaming

Atalanta e Cremonese si affrontano lunedì 9 febbraio allo stadio New Balance Arena di Bergamo. Fischio d’inizio alle 18:30.

La partita sarà visibile in diretta tv oppure in streaming tramite l’app di DAZN.