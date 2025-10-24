Atalanta, la probabile formazione contro la Cremonese

Le probabili scelte di Ivan Juric per la sfida contro la Cremonese, in programma sabato 25 ottobre alle ore 20:45.

L’Atalanta si prepara a tornare in campo dopo le fatiche in UEFA Champions, dove nel terzo turno della prima fase ha raccolto un punto nella sfida casalinga contro lo Slavia Praga.

Adesso i ragazzi di Juric tornano a pensare al campionato. In Serie A i nerazzurri vengono dal pareggio per 0-0 contro la Lazio e occupano momentaneamente l’ottavo posto, dietro di un solo punto alla Juventus.

Tra ballottaggi, turnover e infortunio, andiamo a scoprire quali sono le probabili scelte di Juric.

Di seguito le probabili formazioni della gara.

La probabile formazione dell’Atalanta

Juric potrebbe far rifiatare alcuni giocatori ma dovrebbe riproporre la coppia di esterni titolari, Bellanova e Zalewski. In Champions ha giocato Kossonou, che è in ballottaggio con Dijmsiti, mentre Ahanor potrebbe essere spostato più centralmente. Davanti potrebbe esserci una possibilità di vedere Scamacca dal 1′, ma Krstovic rimane favorito per una maglia da titolare. Possibile riposo per Ederson

ATALANTA (3‑4‑1‑2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova De Roon, Pasalic, Zalewski; Sulemana, Samardzic; Krstovic

Dove vederla in tv

La sfida tra Cremonese e Atalanta, valida per l’ottava giornata di Serie A, è in programma allo stadio Giovanni Zini di Cremona sabato 25 ottobre alle ore 20:45.

Il match sarà visibile in diretta su DAZN e Sky Sport.